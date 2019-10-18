BİK Genel Müdürü Duran, Vali Bilmez'i ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberindekiler ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilemez'i ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Van'a gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran beraberinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin Öztürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Bilmez ve Genel Müdür Duran ziyaret anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

VAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

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