Mehmetçik için hizmet atağı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, askeri üs bölgesinin su sorununu çözdü.

İhtiyaç duyulan mahalle ve mezralara hizmet götüren VASKİ, vatan savunmasında büyük fedakârlık yapan Mehmetçikleri de unutmuyor. Özellikle askeri tesislerin altyapı hizmetlerinin aksamasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren VASKİ ekipleri, Çaldıran’da bulunan üs bölgesinin su sorunun çözümü için harekete geçti. İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kuzey Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları fizibilite çalışmalarından sonra Mehmetçik için yeni bir su hattı çekilmesini kararlaştırdı.

Çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler, yoğun bir mesai harcayarak yeni su hattının bağlantısını gerçekleştirdi. VASKİ, başlattığı çalışmalar ile şimdiye kadar birçok askeri bölgeye de ilk kez hizmet götürerek sorunların çözümünü sağladı.

VAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.