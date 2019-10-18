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Mehmetçik için hizmet atağı

İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, askeri üs bölgesinin su sorununu çözdü.

Mehmetçik için hizmet atağı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, askeri üs bölgesinin su sorununu çözdü.
İhtiyaç duyulan mahalle ve mezralara hizmet götüren VASKİ, vatan savunmasında büyük fedakârlık yapan Mehmetçikleri de unutmuyor. Özellikle askeri tesislerin altyapı hizmetlerinin aksamasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren VASKİ ekipleri, Çaldıran’da bulunan üs bölgesinin su sorunun çözümü için harekete geçti. İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kuzey Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları fizibilite çalışmalarından sonra Mehmetçik için yeni bir su hattı çekilmesini kararlaştırdı.
Çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler, yoğun bir mesai harcayarak yeni su hattının bağlantısını gerçekleştirdi. VASKİ, başlattığı çalışmalar ile şimdiye kadar birçok askeri bölgeye de ilk kez hizmet götürerek sorunların çözümünü sağladı.

VAN

18 Ekim 2019 Cuma

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