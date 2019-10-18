Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Van'da düzenlenen ve iki gün süren 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri sona erdi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve BİK tarafından düzenlenen seminer, Elite World Hotelinde yapıldı. Seminerin ikinci gününde de dijital basının önemi hakkında bilgilerin verilmesinin ardından sertifika törenine geçildi.

İki günlük seminerin ardından Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duru ve diğer yetkililer tarafından gazetecilere sertifikaları takdim edildi.

VAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

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ÖĞLE 11:57

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AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

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