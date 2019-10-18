Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (Van YY\u00dc) \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131 Van \u015eube Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen \u201cTemel Afet Bilinci ve Deprem E\u011fitimi ile Kan ve K\u00f6k H\u00fccre Ba\u011f\u0131\u015f\u0131 Bilgilendirmesi e\u011fitim seminerleri, \u00fcniversitenin t\u00fcm birimlerini kapsayacak \u015fekilde devam ediyor. Van YY\u00dc Afet Y\u00f6netimi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131 Van \u015eube Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan organize edilen seminerler, t\u00fcm fak\u00fclte ve y\u00fcksekokullarda her g\u00fcn sabah ve \u00f6\u011fleden sonra yap\u0131l\u0131yor. Seminerlerin afetlere kar\u015f\u0131 hem \u00f6\u011frencileri hem de \u00fcniversite personelini bilgilendirme ama\u00e7l\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Van YY\u00dc Afet Y\u00f6netimi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Do\u00e7. Dr. Azad Sa\u011flam Sel\u00e7uk, bu e\u011fitim seminerlerinde afet y\u00f6netim bilincinin kamu kurumlar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla toplum geneline, aileye ve bireye a\u015f\u0131lanmas\u0131n\u0131 hedeflediklerini s\u00f6yledi. Sel\u00e7uk, \u201cDo\u011fusundan bat\u0131s\u0131na k\u0131sa aral\u0131klarla do\u011fal afetlerle sars\u0131lan \u00fclkemizde toplumsal yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn daha da geli\u015fmesi ancak bu \u00e7abalar ile m\u00fcmk\u00fcn olacakt\u0131r\u201d dedi.