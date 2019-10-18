Yaralı köpeğe Tuşba Belediyesi sahip çıktı

Her bir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Van’da bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yol kenarına terk edilen köpeğe Tuşba Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Bir vatandaşın, VanErciş karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki kavşakta yaralı bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaş ile iletişim kuran ekipler, hemen bölgeye giderek yol kenarında kanlar içerisindeki köpek yavrusuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirildikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürdü.

Burada veterinerler tarafından yarası temizlenerek sarılan yavru köpek, hijyenik ortamda gözetim altında tutuluyor. Yavru köpeğin yarasının tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

VAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.