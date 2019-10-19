VAN da, 17 ya\u015f\u0131ndaki 2 \u00e7ocu\u011fu, sosyal medyadan ula\u015f\u0131p, da\u011fa g\u00f6t\u00fcrmek i\u00e7in kand\u0131ran 4 \u00f6rg\u00fct \u00fcyesi, polisin dikkatiyle yakaland\u0131.\u00a04 \u015f\u00fcpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, Bodrum da in\u015faat i\u015f\u00e7ili\u011fi yapan \u00e7ocuklar, ailelerine teslim edildi.Van Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele ekipleri, u\u00e7akla Bodrum dan havaliman\u0131na gelen 2 \u00e7ocu\u011fu durdurdu. \u0130n\u015faat i\u015f\u00e7isi 2 \u00e7ocuk da polise, kendilerine\u00a0sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Instagram\u00a0\u00fczerinden ula\u015fan bir \u00f6rg\u00fct mensubunun, PKK y\u0131 \u00f6ven anlat\u0131mlarda bulunup, \u00f6rg\u00fctte ya\u015fam \u015fartlar\u0131n\u0131n \u00e7ok g\u00fczel oldu\u011funu, k\u0131rsal alanda \u00f6zg\u00fcrl\u00fck\u00e7\u00fc ya\u015fam oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fini, kendilerini da\u011fa g\u00f6t\u00fcreceklerini bildirdiklerini anlatt\u0131. 2 \u00e7ocuk bu nedenle u\u00e7ak bileti al\u0131p, \u00f6rg\u00fct \u00fcyeleriyle bulu\u015fmak \u00fczere Van a geldiklerini s\u00f6yledi. \u00c7ocuklar ifadelerinde\u00a0 \u00d6rg\u00fcte gitmek i\u00e7in kand\u0131r\u0131ld\u0131k \u00e7ok pi\u015fman\u0131z. \u0130yi ki operasyon yap\u0131ld\u0131. \u0130n\u015faatlarda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00c7ok a\u011f\u0131r \u015fartlarda \u00e7al\u0131\u015fmaktan peri\u015fan oldu\u011fumuz i\u00e7in \u00f6rg\u00fctte de hayat \u015fartlar\u0131n\u0131n g\u00fczel oldu\u011fu s\u00f6ylenince de etkilendik dedi. \u00c7ocuklar \u00f6rg\u00fcte kat\u0131lma fikrinin d\u00fc\u015f\u00fcnce a\u015famas\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131, kendilerini ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn k\u0131rsal alan\u0131na g\u00f6t\u00fcrmeye arac\u0131l\u0131k eden ki\u015filerden \u015fikayet\u00e7i olduklar\u0131n\u0131 bildirdi.\u00a0\u00d6RG\u00dcT \u00dcYELER\u0130 YAKALANDI\u00c7ocuklar g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Hemen ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatan polis, PKK\u00b4n\u0131n y\u00f6ntem de\u011fi\u015ftirdi\u011fimi, da\u011fa g\u00f6t\u00fcrmek istedikleri ki\u015filere sosyal medyadan ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. 2 \u00e7ocu\u011fu kand\u0131rd\u0131klar\u0131 belirlenen 4 \u00f6rg\u00fct \u00fcyesinin kimlikleri ile adresleri de tespit edildi.Emniyet g\u00fc\u00e7lerinin art arda yapt\u0131klar\u0131 operasyonlar ile 4 \u00f6rg\u00fct \u00fcyesi k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131.\u00a011 Ekim g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda bask\u0131n yap\u0131lan evlerde \u00e7ok say\u0131da dijital materyal ve\u00a0\u00f6rg\u00fctsel d\u00f6k\u00fcman ele ge\u00e7irildi.TUTUKLANDILARAdliyeye sevkedilen 4 \u015f\u00fcpheli, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011finden tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Su\u00e7a s\u00fcr\u00fcklenen 2 \u00e7ocuk ise adli kontrol \u015fart\u0131 ile serbest b\u0131rak\u0131larak, ailelerine teslim edildi.