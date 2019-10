"19 Ekim Muhtar Günü" Arvas; "Muhtarlar yakın mesai arkadaşımız ve çözüm ortağımızdır"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Arvas yayımladığı mesajında, "Bilindiği üzere 19 Ekim 2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim, Muhtar günü olarak kabul edilmiştir. Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasimizin en köklü temsil makamlarından biridir. Aynı zamanda muhtar, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Bu temsiliyet muhtarlarımıza bulunduğu yerleşim birimlerinde vatandaşlar ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görevi vermektedir" dedi.



"Muhtarlık kurumu AK Parti hükümetleri dönemde hak ettiği değeri gördü"

AK Parti hükümetlerinin döneminde 2002'den bugüne kadar birçok alanda gelişim ve değişim içinde olan Türkiye, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi içinde önemli adımlar attığını ifade eden Arvas, "Muhtarlık kurumu da bu dönemde hak ettiği değeri görmüş, özlük hakları başta olmak üzere ve birçok kazanımlar elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızın belirli aralıklarla muhtarlarımızla bir araya gelmesi, AK Partinin, muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir. Kalkınan ve sürekli büyüyen Van’da, mahallelerimizdenbelediyelere, kamu kurumlarından valiliğe kadar, devletimizin tüm birimleri uyum ve işbirliği içinde hareket etmektedirler. Muhtarlarımızın da bu istikamette halkın içinde gelen kişiler olarak, katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. AK Parti olarak hizmetlerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamasında, muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur ve olacaktır" dedi.



"Muhtarlar yakın mesai arkadaşımız ve çözüm ortağımızdır"

Kamu hizmetinde çözüm ortağı olarak görevlerini layıkı ile yerine getiren muhtarların her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Arvas, "Hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen ve bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda bilgi akışı sağlayan, yakın mesai arkadaşlarım olarak gördüğüm çok değerli muhtarlarımıza bu anlamlı günde emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir kez daha muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet, görevi başında vatandaşın derdiyle dertlenen, tüm muhtarlarımıza da huzurlu bir hayat ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

