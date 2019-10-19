Erciş’in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı

Van’ın Erciş ilçesinin en büyük alış veriş merkezi düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine açıldı.

Vanyolu Caddesinde faaliyet verecek olan AVM açılışına Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, memleketine yatırım yapan iş insanı Nihat Köstekçi ve ailesini tebrik ederek, işletmenin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İşletme Sahibi Nihat Köstekçi de konuşmasında, doğup büyüdüğü memleketine yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yatırımımızı yaşadığımız ve ekmek yediğimiz ilçemiz Erciş'e yapıyoruz. Bugün bin 650 metre kare kapalı alan üzerine 3 kattan oluşan bir yatırım yaptık. Amacımız, doğup büyüdüğümüz memleketimize ailece bir katma değer sağlamaktır. Açılışımıza katılan bütün misafirlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Konuşmalar ve yapılan duanın ardından AVM’nin kurdelesi Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam tarafından kesilerek hizmete açılırken, 20 kişinin işletmede istihdam edildiğini de kaydedildi.

VAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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