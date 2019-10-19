Van \u0131n Muradiye il\u00e7esinde 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fc etkinlikleri kapsam\u0131nda t\u00f6ren d\u00fczenledi. Kaymakaml\u0131k \u00f6n\u00fcndeki t\u00f6rende Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131 na b\u0131rak\u0131lan \u00e7elengin ard\u0131ndan sayg\u0131 duru\u015fu ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131 okundu. Burada bir konu\u015fma yapan Muhtarlar Dernek Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f Ebrem, \u201cBu g\u00fcn\u00fcn \u201cmuhtarlar g\u00fcn\u00fc\u201d ilan edilmesinde ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za, h\u00fck\u00fcmetimize gazi meclisimize ve eme\u011fi ge\u00e7enlere \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz. Muhtarl\u0131k m\u00fcessesi Osmanl\u0131dan Cumhuriyetimiz ta\u015f\u0131nan ender kurumlardan biridir. Muhtarlar\u0131m\u0131z bir yandan k\u00f6y ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlar\u0131yla ili\u015fkisinde arac\u0131 bir rol oynuyor, di\u011fer yandan da \u00e7a\u011fda\u015f kamu y\u00f6netimi anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n en temel gereksinimlerinden biri olan kat\u0131l\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n sa\u011flanmas\u0131nda \u00f6nemli bir g\u00f6revi yerine getiriyor. Daha anla\u015f\u0131l\u0131r bir ifade ile Devlet Vatanda\u015f aras\u0131nda bir k\u00f6pr\u00fc vazifesi g\u00f6rmektedir. Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn dedi\u011fi gibi \u2018muhtar, demokrasinin temel ta\u015f\u0131d\u0131r\u2019. Bu g\u00fcn\u00fc bizlere hediye eden ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za, h\u00fck\u00fcmetimize gazi meclisimize ve eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcrlerimizi sunuyoruz. T\u00fcm muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fcn\u00fc kutluyor ve meslekta\u015flar\u0131ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum\u201d dedi.