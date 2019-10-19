Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Aydemir üyelerle bir araya geldi

Van’ın Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanlığınca ilçede hizmet veren erkek berber üyelerle bir toplantı gerçekleştirildi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşen toplantıda üyelere hitaben bir konuşma yapan Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Muhittin Aydemir, üyelerin içinde bulundukları dert ve sorunları aşmak için tüm gücü ile çalıştığını belirterek, “Siz esnaf kardeşlerimin sorunlarıyla yakından ilgilendiğimi bilmenizi istiyorum. Her zaman ilgilenmeye de devam edeceğimi paylaşarak almış olduğumuz ortak kararlar gereği bundan böyle Pazar günleri iş yerlerinin kapatılacağına verilen fiyat etiketlerinin tam anlamıyla uyulmasına esnaf arkadaşlarımızla birlikte karar aldığımızı belirtmek istiyorum. Sorunlarınızı bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte yine el birliği ile çözmek için gerek kaymakamlık makamı, gerekse vergi dairesi, belediye başkanlığı ve ilçe sağlık müdürlüğümüzle görüşülerek her konuda esnafımıza yardımcı olmalarını sağlayacağız’’ dedi.

VAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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