Gevaş'ta kaçak avlanmış 42 keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 yarı çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 42 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 25 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi.

Öte yandan Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalan Mahallesi yakınlarında bir kamyonete arama yapdı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 17 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Her iki olayda el konulan 42 Kınalı Keklik ve kafesler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, 3 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililer, verdikleri destek için Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

VAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:30

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.