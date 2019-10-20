Edremit’te şehitler için mevlit okutuldu

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Van’ın Edremit ilçesinde şehitler için mevlidi şerif okutuldu dualar edildi.

Edremit İlçe Müftülüğü tarafından Erdemkent Mahallesi Camisi’nden düzenlenen mevlidi şerif programına Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Edremit Müftüsü Murat Karayiğit, 46 yaş Kur’an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftülükte görevli imamların mevlidi şerif okumasının ardından İl Müftüsü Ömer Keskin şehitler için dua etti.

Ellerini semaya açan cami cemaatinin hep bir ağızdan ‘amin’ demesinin ardından programa katılan minik öğrencilerle fotoğraf çektirildi.

VAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

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