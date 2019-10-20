Türkiye Rafting Şampiyonası

Türkiye Rafting Şampiyonasının ikinci ayak yarışları Van'da sürüyor.

Çatak ilçesinde devam eden ikinci etap yarışlarının üçüncü gününde 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 62 ekip, Çatak Çayı'nda hazırlanan parkurda finale çıkmak için yarıştı. Sporcular, yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti.

Yarışlarda açık yaş erkeklerde Rize, 19 yaş altı erkeklerde Düzce, açık yaş kadınlarda İstanbul, 19 yaş altı kadınlarda Tunceli, karmada ise Muğla takımları birinci oldu.

Çekişmeli geçen üçüncü gün yarışlarını Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Manto, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile vatandaşlar izledi.

Şampiyona, final müsabakalarıyla sona erecek.

VAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:13

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İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:30

YATSI 18:46

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