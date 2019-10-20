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Down sendromlu çocuklardan iş yeri açılışı

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde kurulan People's Coffee isimli iş yerinin açılışını gerçekleştiren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Down sendromlu çocuklardan iş yeri açılışı

Van’ın Çaldıran ilçesinde kurulan People’s Coffee isimli iş yerinin açılışını gerçekleştiren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
Vanyolu Caddesi üzerindeki cafenin açılışına Çaldıran Kaymakamı Adem Can, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, down sendromlu öğrenciler, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. İşletmeci Vefa Geylani’nin özel daveti üzerine açılışa katılan down sendromlu çocuklar, açılış kurdelesini keserek renkli görüntüler oluşturdu. Kurdeleyi kesen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, açılışın ardından Kaymakam Adem Can tarafından çocuklara içecek içirildi.
Çaldıran’da yeni bir iş yerinin açılışını yaptıklarını ifade eden Çaldıran Kaymakamı Adem Can, “Özellikle bunun sosyal ve kültürel alanda olması bizi daha çok mutlu etti. Bu iş yerinin açılışında down sendromlu çocuklarımızın olması daha da mutluluk verici bir hal aldı. Yeni iş yeri, ilçemizin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına fayda sağlayacağı için güzel bir gelişmedir. İnşallah bunun devamı gelir. Çaldıran’ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına faydası olur. Van il merkezine uzak bir ilçeyiz, ancak uzak olmanın dezavantajlarını fırsata çeviren girişimcilerimize de ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.
Kafe İşletmecisi Vefa Geylani ise, ilçede ilk defa People’s Coffee nin şubesini açtıklarını belirterek, “Şubenin açılışını ilçemizde bulunan Özel Fizikay Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan down sendromlu çocuklarımızı davet ederek yaptık. Bu arkadaşlarımız Kaymakam Can ve Emniyet Müdürümüz Polat’la birlikte kurdeleyi kestiler. Onların heyecanı bize de yansıdı. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olacağız” dedi.
Çaldıran Özel Fizikay ve Rehabilitasyon Merkezinden öğretmen Elif Dedeoğlu da, davet üzerine down sendromlu çocukları açılışa getirdiklerini söyleyerek, “Çocuklarımız çok mutlu oldular. İlk defa kurdele kestiler. Bizimle birlikte burada yeni tatlar tattılar. Çocukların mutlu olması bizi de mutlu etti. Kaymakam Bey çocuklarımızla ilgilendi. Çok güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

VAN

20 Ekim 2019 Pazar

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