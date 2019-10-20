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Türkiye Rafting Şampiyonası Fikret Yardımcı: "Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur, ...

İHA

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 2. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Rafting Şampiyonası Fikret Yardımcı: "Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur, beraberliktir" Mehmetçik’e destek için asker selamı verdiler

Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 2. ayak yarışları sona erdi.
Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın son gününde, çeşitli yaş gruplarında 62 ekip, Çatak Çayı’nda belirlenen parkurda yarıştı.
Yarışların ardından Çatak merkezindeki Sanat Merkezi bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, bölgenin, dünyada doğal güzellikleriyle örnek gösterilecek bir bölge olduğunu söyledi. Bölgede ileriki yüzyıllarda savaşların artık petrol değil su için verileceğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:
"Sonbaharda bile derelerimiz akıyor ve sonbahar mevsiminde bile rafting şampiyonası yapılıyor. Bu yarışmaların bize en büyük katkısı bu. Bu alanları sporcularımıza sağlarız, sadece Türkiye için değil bütün dünyaya. Dolayısıyla bu değerlerimizi yıl boyu spor yapılır hale getiririz. Bir diğer katkısı da terörün daha çok bozduğu güvenlik algısını, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular 4 gün boyunca Bahçesaray ve Çatak’ta yarışarak, eğlenerek, bölge halkıyla kaynaşarak tüm ülkeye, tüm dünyaya gösterdiler."
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Sporla Terörü Yenme Projesi" kapsamında rafting şampiyonasını Bahçesaray ve Çatak’ta düzenlendiklerini ve bunu başardıklarını ifade etti. Türkiye’nin 40 vilayetinden 600 gencin, Van’daki gençlerle buluştuğunu ve kardeşlik projesine vesile olduklarını vurgulayan Yardımcı, şöyle konuştu:
"Türkiye’de ilk defa eş zamanlı yarışmayı iki ilçemizde yapıyoruz. Bugün yağış var ama sportif aktiviteler devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu’nun kaderi terör değildir, zaten bunu yerinde görüp yaşıyoruz, mükemmel bir ortam, mükemmel bir heyecan var, hiçbir sorun yok. Buradan diyoruz bütün dünyaya, buradan dünyaya kardeşlik mesajları verdik. Ben federasyon başkanı olarak diğer illere söz verdiğim gibi size de söz veriyorum. İnşallah ileri zamanlarda buralarda Avrupa ve Dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla boşalttırdığı alanları biz spor aktiviteleriyle dolduruyoruz. Doldururken bu bölgenin çocuklarıyla bugün ilk defa Çatak’ın bir kadın takımı mücadele ediyor. Buraya iki yıl önce geldiğimde bunun mümkün olmadığını söylediler ama bakın artık kadınlar da yarışabiliyor. Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur, beraberliktir, buna ulaştığımızı sanıyorum."
Konuşmasını Kürtçe yapan Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan ise Bahçesaray ve Çatak’ın artık güzelliklerle sporla kültürle doğal güzellikleriyle anıldığını söyledi. Kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Orhan, "Bahçesaray olarak güzel günler yaşıyoruz. Rafting Şampiyonası da önemli güzelliklerden bir tanesi. Bahçesaray Çayı yüzyıllardır akıp geçti, buradan bakıp durduk ama bugün rafting etkinliğiyle anılıyor. Gençlerimiz spor heyecanını yaşıyor ve kendilerini bu sporla geliştiriyorlar. İleride kendilerini Dünya Rafting Şampiyonası’na hazırlayacaklar. Belki buradan dünya şampiyonalarında mücadele edecek takımlar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik’e destek için asker selamı verdiler
Şampiyonada, karışıkta Muğla Sarsala takımı, açık yaş kadınlarda İstanbul Üniversitesi, erkeklerde Rize Alipaşa Spor Kulübü, 19 yaş altı erkeklerde Düzce Mehmetçik Spor Kulübü, 19 yaş altı kadınlarda ise Tunceli Pertek Belediye Spor Kulübü birinciliği elde etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şampiyonada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verdi. Madalya ve kupalarını alan takım sporcuları, Barış Pınarı Harekatı’nda katılan Mehmetçik’e destek için asker selamı verdi.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından Kürtçe "Dotmam" parçasını seslendiren Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan, alkış aldı.
Kapanış törenine, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum müdürleri, Türkiye Rafting Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

VAN

20 Ekim 2019 Pazar

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