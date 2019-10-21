Başkan Sabırlı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Geçmişten bugüne düşünce özgürlüğünün yanı sıra demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan gazetecilerimiz; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli kişilerdir. Ülkemizin son dönemlerde yaşamış olduğu hain darbe girişimini hiç şüphesiz ki yerel ve ulusal gazetecilerimizin yapmış olduğu doğru ve güvenilir haberlerle milletimiz bertaraf etmiştir. Aynı zamanda ülkemizin bekası için Barış Pınarı Harekatı’nda halkımızın daha güçlü bir şekilde kenetlenmesinde büyük rol ve emek harcayan ülkemizin, dış basında doğru ve tarafsız haber almasını sağlan gazetecilerimizin çabaları büyüktür. Başta Van medyası olmak üzere tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehrimizde faaliyette bulunan yaygın ve yerel medya mensuplarının, yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajanslarımızın temsilcilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:29

YATSI 18:45

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