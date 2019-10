At sırtında hizmet seferberliği

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, araçların gidemediği bölgeye at sırtında 10 kilometre giderek su arızasına müdahale etti.

VASKİ ekipleri, zor şartlar altında görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Bazen araçların çıkamadığı bölgelere yaya veya at sırtına malzemeleri yükleyerek gitmeye çalışan VASKİ ekipleri, son olarak Başkale ilçesi Işıklı Mahallesi’nde meydana gelen arızayı onarmak için harekete geçti. Araçların çıkamadığı bölgeye mahalle halkından destek alarak at sırtından 10 kilometre giden VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidererek mahalleye yeniden içme suyu verdi.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:29

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.