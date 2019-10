Hastane personeline “temel ilkyardım” eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hastane personellerine yönelik “Temel İlkyardım Eğitimi” verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünün ilkyardım eğitmenleri tarafından verilen eğitimde; hasta ve olay yeri değerlendirme, temel yaşam desteği, kanamalar, kırık çıkık burkulma, yanık donma ve sıcak çarpması, hayvan ısırmaları ve zehirlenmeler, boğulmalar gibi konular teknik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri tarafından iki gün boyunca toplam 16 saat süren eğitimlerde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı hastanede görev yapan yüz personele eğitim verildi. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, ilkyardımcı sertifikasını almaya hak kazandı.

Konuyla ilgil açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, “Bazen başımıza talihsiz kazalar gelebiliyor ya da bir anda olmadık sağlık problemleri ile karşılaşabiliyoruz. Her an karşılaşabileceğimiz olumsuz olaylarda ilkyardım uygulamak hayati önem taşımaktadır. 2020 yılına kadar her evden birinin ilkyardım eğitimi almasını hedeflemekteyiz” dedi.

Sertifika programına katılan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ise, “Temel İlkyardım” eğitiminin önemine vurgu yaparak, “İlkyardım, hayatımızın her alanında gereklidir. Bilinçsiz uygulamalardan kaçınmak gerekir, aksi takdirde hastanın kötüleşmesiyle yüz yüze kalabiliriz. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya ilkyardım alanında eğitimli kişilerce doğru ve zamanında müdahale yapılmasıdır. Vatandaşların ilkyardım eğitimi alması gerekir” diye konuştu.

