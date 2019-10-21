Erciş’in ilk özel ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete açıldı

Van’ın Erciş ilçesinin ilk özel ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete açıldı.

Poliklinik Sahibi Diş Hekimi Mehmet Can, açılış öncesi yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı polikliniğinin 255 metrekare kapalı alan üzerine kurulduğunu belirterek, “Polikliniğimiz son teknolojik donanıma sahip olup üç ayrı klinikten oluşmaktadır. Panoramik görüntüleme cihazı ve engelli hastalarımızın da faydalanabileceği fiziki koşullar mevcuttur. Polikliniğimizde 3 genel diş hekimi, 1 ortodonti uzmanı, 2 diş hekimi asistanı ve bir sekreterden oluşan kadrosuyla ilçe halkına hizmet verecektir. Polikliniğimizde ağız, diş ve çene cerrahisi, esledik diş hekimliği, implant uygulamaları, diş beyazlatma, ortodonti tedavisi, kanal tedavisi, diş eti hastalıkları ile ilgili tedaviler yapılmaktadır. Kliniğimizin açılışına özel, tedavilerde indirimler mevcut olup, muayene ve röntgen çekimleri de hastalarımıza ücretsiz yapılmaktadır’’ dedi.

Yapılan duanın ardından ilçenin ilk özel ağız ve diş polikliniği kurdelesi Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Çelik tarafından kesilerek hizmete açıldı. Kürüm Meydanı’nda hizmet veren özel ağız ve diş sağlığı polikliniği açılışına ilçede faaliyet gösteren oda başkanları, kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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