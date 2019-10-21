Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Gen\u00e7lik Spor Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131, deplasmanda Mardin\u2019in Mezopotamya Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131n\u0131 30 yendi. T\u00fcrkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kad\u0131nlar 8. Grup\u2019ta m\u00fccadele eden Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Gen\u00e7lik Spor Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131, ligin 1. haftas\u0131nda ilk galibiyetini ald\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fmada Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Voleybol Tak\u0131m\u0131 ilk seti 2512, ikinci seti 2512 ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc seti 2515 alarak sahadan galibiyetle ayr\u0131ld\u0131. 3 puan alarak ligin ilk haftas\u0131nda lider olan Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Kad\u0131n Voleybol Tak\u0131m\u0131, ge\u00e7en y\u0131l playoff m\u00fccadelesinde elenerek 1. Ligin kap\u0131s\u0131ndan d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc.