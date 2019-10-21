Başkan Aslan’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Aslan’dan ‘Gazeteciler Günü’ mesajı

İHA

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, “Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görev yürütmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın, bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi, özgülüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Dünya Gazetecilik Gü’ü'nü kutluyoruz” dedi.

VAN

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:52
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteci çiftin mutlu günü
YEREL HABERLER Gazeteci çiftin mutlu günü
Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol ...
Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı
Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru
YEREL HABERLER Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru
Van’da ‘Usta-çırak’ buluşması
YEREL HABERLER Van’da ‘Usta-çırak’ buluşması
Van YYÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Van YYÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği ...
Vanlı fenomenler bir araya geldi
YEREL HABERLER Vanlı fenomenler bir araya geldi
Erciş’in ilk özel ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete açıldı
YEREL HABERLER Erciş’in ilk özel ağız ve diş sağlığı polikliniği ...
Hastane personeline “temel ilkyardım” eğitimi
YEREL HABERLER Hastane personeline “temel ilkyardım” eğitimi
Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı 
YEREL HABERLER Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken ...
At sırtında hizmet seferberliği
YEREL HABERLER At sırtında hizmet seferberliği
Mehter takımı yeniden sahnede Mehter takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mehter takımı yeniden sahnede Mehter takımı 29 Ekim ...
Başkan Sabırlı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Kavram’dan öğrencilere yardım kampanyası
YEREL HABERLER Kavram’dan öğrencilere yardım kampanyası
PKK'ya katılım sağlamaya çalışan şahıslar polis engeline takıldı Van’da terör operasyonu: 8 tutuklama
YEREL HABERLER PKK'ya katılım sağlamaya çalışan şahıslar polis ...
Van Ticaret Borsası, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına damga vurdu
YEREL HABERLER Van Ticaret Borsası, Erzurum Gıda ve Yöresel ...
Gri kategoride teslim olan iki terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı
YEREL HABERLER Gri kategoride teslim olan iki terörist: Örgüt içinde ...
Türkiye Rafting Şampiyonası Fikret Yardımcı: "Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur, beraberliktir" Mehmetçik’e destek için asker selamı verdiler
YEREL HABERLER Türkiye Rafting Şampiyonası Fikret Yardımcı: "Hedef ...
Down sendromlu çocuklardan iş yeri açılışı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklardan iş yeri açılışı
Türkiye rafting şampiyonası, final yarışmasıyla son buldu
YEREL HABERLER Türkiye rafting şampiyonası, final yarışmasıyla son ...
Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"
YEREL HABERLER Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı ...
Türkiye Rafting Şampiyonası
YEREL HABERLER Türkiye Rafting Şampiyonası
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X