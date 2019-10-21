Gazeteci çiftin mutlu günü

Van Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin ve aynı gazetede çalışan Eyşan Yüzgeç dünya evine girdi.

5 yıldır Van Gazetesi’nde birlikte çalışan Hikmetullah Yetkin ile Eyşan Yüzgeç, yapılan düğünle dünya evine girdi. Rüyam Düğün Salonunda gerçekleşen geceye Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, TÜMKİAD Van Şube Başkanı Müslim Birdal, DinBirSen Van İl Başkanı Halit Tuci, Yetkin ve Yüzgeç aileleri ile Van’ın ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Halayların çekildiği gecede mutluluğunu ifade eden Eyşan Güleç ve Hikmettullah Yetkin çifti, “7 yıllık birlikteliğimiz vardı, ancak maddi imkanlar nedeniyle evlenemiyorduk. 5 yıldır birlikte çalıştığımız gazetede birikim yaparak kendi imkanlarımızla evlendik. Çok mutluyuz. Bizleri bu mutlu gecemizde yalnız bırakmayan akraba, dost ve gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Düğünde bol bol halay çeken gazeteciler ise, çifte bir ömür mutluluk dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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