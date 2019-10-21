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Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. ligi Van Bedensel Engelliler SK: 60 - ...

İHA

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Engelliler Basketbol Takımı ilk maçında evinde konuk ettiği Diyarbakır AMED Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Engelliler Basketbol takımını 6056'lık skorla yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. ligi Van Bedensel Engelliler SK: 60 - AMED Sportif Faaliyetler SK: 56 Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara: “Deplasmana gidecek maddi desteğimiz yok” "Bu sezon spor salonumuz var, spor sandalyelerimiz var, fakat deplasmana gidecek maddi desteğimiz yok" “Görüşmelerimiz sonucunda Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say ile OSB Başkanı Memet Aslan bizlere imkanları doğrultusunda destek olacaklar”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig’de mücadele eden Van Engelliler Basketbol Takımı ilk maçında evinde konuk ettiği Diyarbakır AMED Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Engelliler Basketbol takımını 6056'lık skorla yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig’de mücadele eden Van Engelliler Basketbol Takımı ilk maçında evinde konuk ettiği Diyarbakır AMED Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Engelliler Basketbol takımını başa baş geçen bir mücadelenin sonucunda 6056'lık skorla yenerek lige 2 puan alarak başladı.
Maç sonrası açıklama yapan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, ligin ilk maçında galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi. Her zaman olduğu gibi bugünde kendilerini yalnız bırakmayan Vanlı seyircilere ve sporcu kardeşlerine teşekkür eden Baykara, “Bu sezon spor salonumuz var, spor sandalyelerimiz var, fakat deplasmana gidecek maddi desteğimiz yok. Kimse çıkıp bu takıma ve engelli camiasına sahip çıkacağım demiyor. Görüşmelerimiz sonucunda Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan bizlere imkanları doğrultusunda destek olacaklarını söyledi. Bunun dışında kimse bizlere yaklaşmadı ve geri dönmedi. Bizim umudumuz Van Büyükşehir Belediyesinin bu takıma sahip çıkması. Halen olumlu bir geri dönüş olmadı. Van Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimizin takımımıza ve camiamıza sahip çıkmasını umarım. Takımımız gereken desteği bulur ve hedeflerine ulaşır. Yoksa bu takım sahipsizlikten ve destek bulamadığı için ileriki günlerde sorun yaşamaz. Buradan bu vesile ile Van'daki kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara sesleniyoruz. Bu takıma sahip çıkın. Yoksa bu takım maçlara çıkamazsa, destek bulamazsa bu Van'ımızın, yöneticilerimizin ayıbı olur. Çünkü biz engelli camiası inandık bir yola çıktık. Bu yolda bize sahip çıkılmazsa yazık olur” dedi.

“Hakemler maçı yönetemedi”
Maçı yöneten hakemlere değinen Baykara, “Son olarak burada değinmeden geçemeyeceğim. Federasyonumuzun görevlendirdiği hakemler ya bu işi bilmiyor yada bizleri kendilerine basamak olarak kullanarak işi öğrenmek isteyen hakemlere görev veriyorlar. Hakem üçlüsü adeta her iki takımın sporcularını maçtan soğuttu ve güzel zevkli maçı katlettiler. Biz galip geldik diye hakemlerin yaptığı hatalara sessiz kalacak değiliz. Bu işi bilen hakemler görmek istiyoruz. Her iki takım bu konuda büyük haksızlıklara uğradı. Umarım bir daha bu işi bilmeyen hakemler maçlara verilmez. AMED Spor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.
Tarlara teşekkür eden Baykara, "Ayrıca gönül elçilerine ve birlikte maçımıza gelen Göl Kentliler Taraftar Grubuna ve diğer gönüllülere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

VAN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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