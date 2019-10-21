Van Büyükşehir Belediyesinden istinat duvarı ihalesi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘şeffaf belediyecilik' anlayışıyla ihalelerini canlı yayınla vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gevaş Gölkaşı katı atık aktarma istasyonu için ‘istinat duvarı yapım işi’ ihalesi gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, “İstinat duvarı yapım işi ihalesi, 22 Ekim Salı günü saat 11.00’da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek” denildi.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:29

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.