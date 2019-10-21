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Başkan Süer, ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu’ projesini yerinde inceledi

İHA

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret ederek 'Soğuk Zincir Süt Kurulumu' projesi hakkında bilgi aldı.

Başkan Süer, ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu’ projesini yerinde inceledi

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ederek ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu’ projesi hakkında bilgi aldı.
Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına katılmak üzere Erzurum’a giden Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile birlikte ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu’ projesinin gerçekleştirildiği köylerde incelemelerde bulundu. Proje Genel Koordinatörü Murat Kamil Öztürk’ün de eşlik ettiği ziyarette, Erzurum'un köylerindeki işletmelerde projenin işleyiş şekli uygulamalı olarak anlatıldı. Süt tankından süt toplama aracına kadar olan bütün aşamalar, sütün kalitesi, PH değeri ile yağ oranları da anlık tespit edilerek Başkan Süer’e aktarıldı.
Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen ‘Soğuk Zincir Süt Kurulumu’ projesini yerinde incelemek üzere Borsa Başkanı Hakan Oral ile bir araya geldiklerini söyledi. Süer, “Sağ olsun kendileri süt toplama işlemi gerçekleştirdikleri köylerde bizlere konuyu detaylarıyla anlatıp, uygulamalı olarak gösterdiler. Erzurum dışında daha önce pek çok ilimizde de benzer işletmeleri ziyaret edip, geniş çerçeveli saha araştırmaları yaptık. Göreve geldiğimiz günden beri Van için, üreticimiz için ne yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Amacımız çiftçilerimize destek olarak, emeklerinin karşılığını almalarıdır. Bu yüzden projelerimizin üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Biz de Van Ticaret Borsası olarak bu projeyi bölgemizde bulunan çiftçilerimize uygulamak istiyoruz. İnşallah bu bilgiler ışığında çalışmalarımızı hızlandırıp, sonuç alacağız” şeklinde konuştu.

VAN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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