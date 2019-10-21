Van \u0131n \u00d6zalp Kaymakam\u0131 Abdulkadir \u00c7elik, vatanda\u015f ve muhtarlarla bir araya geldi. \u00d6zalp Kaymakam\u0131 Abdulkadir \u00c7elik, \u00d6zalp Halk E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Ak\u015fam Sanat Okulunun salonunda mahalle muhtarlar\u0131 ve vatanda\u015fla bir araya geldi. \u0130l\u00e7enin sorunlar\u0131n\u0131 dinleyen Kaymakam \u00c7elik, sorunlar\u0131 tek tek not ald\u0131. Sabah vatanda\u015flarla, \u00f6\u011fleden sonra ise muhtarlarla yap\u0131lan toplant\u0131ya kurum m\u00fcd\u00fcrleri de kat\u0131ld\u0131.