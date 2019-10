Başkan Say’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan İsmail Say, mesajında, “Gazetecilerimiz ilkeli yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlığı gözetme ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra etmektedir. Mesleklerini icra ederlerken vatandaşın tabii hakkı olan doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiyi almaları görevini üstlenerek milletimizin aydınlanmasını sağlamaktadırlar. Gazeteciler, demokrasinin gelişimine katkı sunuyor. Her türlü şart altında kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme adına büyük bir özveriyle görevini yapan, toplum ve ülkemizin gelişmesinin görünmeyen kahramanları olan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dilerim” ifadeleri kulandı.

VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:29

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.