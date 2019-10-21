Van'da kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı: 1 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, kafa kafaya çarpışan iki otomobilin alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Otomobillerden yükselen alevler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Tuşba'nın Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kafa kafaya çarpışan otomobillerin motor kısmı bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla alevler söndürüldü. Kaza sonrası otomobillerde hasar oluşurken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, İpekyolu ilçesinin Hacı Bekir Mahallesi'nde park halindeki minibüs de bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla alevler söndürüldü.



VAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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