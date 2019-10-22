Ercişli öğrencilerden Mehmetçik’e şiir ve dualı destek

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik’e şiir ve dua desteğinde bulundular.

Erciş Tenzile Ana Ortaokulu 9G sınıfı öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekata destek amacıyla yazdıkları şiir ve okudukları dua ile Mehmetçik’e destek verdiler. Açtıkları Türk bayrağı eşliğinde kendilerinin yazmış olduğu şiiri hep bir ağızdan okuyan öğrenciler, askerlere selam göndermeyi de ihmal etmediler.

VAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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