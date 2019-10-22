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Depremin üzerinden 8 yıl geçti acısı dün gibi

DHA

VAN'da 23 Ekim 2011 tarihinde 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyükyüğündeki ilk depremin üzerinden 8 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dün gibi. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay da (52) onlardan biri. 2 kızı ile birlikte parktayken depreme yakalanan Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve ve ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 tane de yeğenimi. Allah kimseye göstermesin deprem çok acı bir şey. Çok...

VAN'da 23 Ekim 2011 tarihinde 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyükyüğündeki ilk depremin üzerinden 8 yıl geçti. Yıllar geçse de yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları dün gibi. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay da (52) onlardan biri. 2 kızı ile birlikte parktayken depreme yakalanan Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Koşarak geldim eve ve ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 tane de yeğenimi. Allah kimseye göstermesin deprem çok acı bir şey. Çok acılar yaşadık. O gün acımız ne ise bugünde acımız aynıdır. 2 bin 920 gün oldu ve acıda eksilen bir şey yok" dedi.
Van, 23 Ekim 2011 saat 13.41´de 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sadece Van değil komşu iller hatta sınır ülkelerden bile hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te biri enkaza dönüşürken kentte 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 vatandaş ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD'ın bünyesindeki Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı´nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim´de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima´ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedildi.
ACIDA EKSİLEN BİRŞEY YOK
Kentteki depremlerin üzerinden 8 yıl geçti. Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları ise ilk günkü gibi taze. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde 9 yakınını kaybeden Murat Bakay da onlardan biri. 2 kızı ile birlikte parktayken depreme yakalanan Bakay, "Deprem anında çocuklarla parktaydım. O anda deprem oldu. Bulunduğumuz yerde evimden tozların kalktığın gördüm. O anda koşarak geldim eve ve ev yıkılmıştı. Ailemden 9 kişiyi kaybettim. Annemi, babamı, eşimi, kız kardeşimi, biraderimi, yengemi ve 3 tane de yeğenimi. Alleh kimseye göstermesin deprem çok acı bir şey. Çok acılar yaşadık. O gün acımız ne ise bugün de acımız aynıdır. 2920 gün oldu ve acıda eksilen birşey yok" diye konuştu.
ÇOCUKLARIN ANNE ÖZLEMİ BİTMİYOR
Yıkılan evlerinin yerine yapılan dükkanda tuhafiye işleten Bakay, "Şuanda dükkanımın bulunduğu yerdi evimiz. Burada 6 dairemiz ve 4 tane de iş yerimiz vardı. Hepsi depremde gitti. Ben ve 2 kızım kaldık. O zaman kızımın biri 5 diğeri 8 yaşındaydı. Şimdi üçümüz birlikte yaşıyoruz. 8 yılda acımız değişmedi ve çocukların anne özlemi. Çocuklarımın her şeyiyle ilgileniyorum. Şuanda TOKİ'de kalıyoruz. Orda güvende hissediyoruz" dedi.
5 AYLIK YEĞENİM ANNESİNİN KUCAĞINDA GÖMÜLDÜ
Deprem acısını ilk günkü gibi hisseden Bakay, kaybettiği yakınları için taziye bile yapamadıklarını belirterek, "Hiç düşünemezdim. Ailemden 9 kişiyi kaybettim ve taziye bile yapamadım. O anda yakınlarını kaybedenler vardı. Herkes kendi telaşındaydı. Yakınlarımı farklı mezarlıklara defnettik. Yakınlarımızı defnederken gece saatlerinde 2 tane mezarlık açılmıştı. Yengem ve 5 yaşındaki kızı için. 5 aylık diğer yeğenimi ise annesinin ayak ucuna defnedecektik. Fakat olmadı. İmamlar bebeği annesinin göğsüne kucağına verin dediler. Annesi ile bebeği o şekilde defnettik. Aslında 2 tane mezarlık var ama 3 kişi yatıyor burada. Rabbim bu acıyı kimseye göstermesin" diye konuştu.

VAN

22 Ekim 2019 Salı

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  • GÜNEŞ 06:15
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  • İKİNDİ 14:58
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  • YATSI 18:44
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