Başkan Akman’dan Van depreminin yıldönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van depreminin 8. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajında, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinden meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin Çaldıran depreminden sonra bölgede yaşanan büyük bir felaket olduğunu söyledi. Yaşanan depremlerle sadece Van’ın değil, tüm Türkiye’nin sarsıldığını dile getiren Başkan Akman, Türkiye’nin dünyada en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu dile getirerek, “Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli husus depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın getirdiği bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır” dedi.

Yerel yönetimler olarak, deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, kan ve gözyaşının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını da çizen Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması, kaçak yapıların önlenmesi konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bu vesileyle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerinin yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.