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Van YYÜ Teknokent A.Ş.'de görev değişimi

İHA

Van YYÜ Teknokent A.Ş.'de görev değişimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğüne Öğretim Görevlisi Bilgin Yazlık'ı atadı.
Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Rektör Şevli, her geçen gün gelişmekte olan bilgi ekonomisinin bir sonucu olarak uluslararası alanda ticaretin daha rekabetçi bir hal aldığını söyledi. Şevli, "Ülkeler ürettikleri ürünlerini satabilmek ve rekabet edebilmek için bu ürünleri hem daha ekonomik hem de daha kaliteli hale getirmek zorundadırlar. Bu da sürekli olarak devam eden bir kültür haline gelmiş ARGE çalışmaları ile mümkün olabilmektedir. Bugün dünya ekonomisinde söz sahibi olan tüm şirketler, gelirlerinin önemli bir kısmını ARGE’ye ayırmaktadırlar. Bunun da ötesinde ülkeler bağımsızlıklarını koruyabilmek için kendi teknolojilerini geliştirmek zorundadırlar" dedi.
Türkiye'nin son yıllarda güçlendirdiği ARGE politikaları ve ARGE destekleri ile teknoloji tabanlı sanayi dönüşümünde önemli adımlar attığını vurgulayan Şevli, "Katma değeri yüksek ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler üretebilmenin yolu ARGE’den geçmektedir. Sanayinin ARGE yaparken ihtiyaç duyduğu bilginin kaynağı üniversitelerde bulunmaktadır. Üniversitesanayi işbirliği gerçekleşmediği sürece, sanayinin tek taraflı olarak ARGE yapması mümkün değildir" diye konuştu.
Üniversitesanayi işbirliğinin en etkin işlediği merkezlerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknokentler olduğunu belirten Şevli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen teknokentler, üniversitelerde üretilen nitelikli bilginin sanayiye aktarılması için önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Türkiye’de 84 teknokent olduğunu hatırlatan Şevli, "Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde hizmet veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokenti, 2013 yılı başında yönetici şirketinin kurulması ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Bölgedeki tüm akademisyenlere, girişimcilere, yatırımcılara ve sanayicilere nitelikli teknokent hizmetleri sunan teknokentimizde bugün itibari ile bayrak değişimi gerçekleştirmekteyiz. Teknokentimizin kuruluş sürecinde önemli hizmetler yerine getiren Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş’a teşekkür ediyorum. Göreve başlayacak olan Bilgin Yazlık’a ise başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Van YYÜ Teknokent A.Ş.'yi Türkiye'deki en iyi teknokentlerden biri haline getirmek ve uluslararası alanda somut işbirlikleri ve ortak projeler gerçekleştirmek gibi önemli hedeflerinin olduğunu anlatan Şevli, şunları söyledi:
"Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokenti, tüm Van halkının ve bulunduğu bölgede bu hizmete ihtiyaç duyan tüm toplumun hizmetindedir. Bayrak değişimi ile başlattığımız bu yeni dönemde teknokent, ulusal ve uluslararası yatırımcıların odağına girecek, teknoloji tabanlı girişimciler yetiştirecek, bu girişimcilerin ürettiği ürünlerle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Teknokentimiz başta Van YYÜ olmak üzere bölgemizdeki tüm üniversitelerde üretilen nitelikli bilgiyi sanayiye aktarmada, üniversitelerde üretilen bilginin toplum yararına katma değeri yüksek ürünlere dönüşümünde daha etkin rol alacak ve üniversitesanayi işbirliğine önemli katkılar sunacaktır. Van YYÜ Teknokent, başta Van olmak üzere tüm bölgedeki yatırımcılara teknoloji tabanlı girişimcilere yatırım yapma fırsatları sunacaktır. Geliştireceğimiz özel kuluçka programları ile teknoloji tabanlı girişimciliği Van ve bölge illerinde yaşayan insanların hizmetine sunacağız. İş fikrine sahip tüm girişimcilere nitelikli kuluçka hizmetleri sunarak, bölgede kurulan teknoloji tabanlı işletme sayısını artıracağız ve bu yolla ekonomiye katkı sağlayacağız. Van ili ve Van YYÜ özellikle genç nüfusunun ve nitelikli akademisyen sayısının yüksekliği dikkate alındığında yukarıda bahsedilen konular çerçevesinde çok büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu potansiyeli harekete geçirmek ve üniversitesanayi işbirliğini güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından Rektör Şevli, Dr. Öğretim üyesi Necat Görentaş'a hizmetlerinden dolayı bir plaket ve çiçek verdi.
Tenokent A.Ş. ortakları ve Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri'nin katıldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

VAN

22 Ekim 2019 Salı

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