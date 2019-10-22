Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN'ın Gürpınar ile Çatak ilçeleri kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, sığınakta uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeş ile Çatak ilçesine bağlı Aruh Yaylası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran -Şehit GK Kerem Karakoç' adında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta, yapılan aramada silah mühimmat ve yaşam malzeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.



VAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:15

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.