Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, 21 Ekim 2019 tarihinde KıranŞehit GK Kerem Karakoç operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi.
VAN
22 Ekim 2019 Salı
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