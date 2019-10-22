Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, 21 Ekim 2019 tarihinde KıranŞehit GK Kerem Karakoç operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi.

VAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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