Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

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Van merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kızıl tedavi altına alındı.

İpekyolu İlçesinde Veysel Adıgüzel isimli duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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