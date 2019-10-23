Van Büyükşehir Belediyesinden deprem standı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte 2011 yılında yaşanan depremlerin yıldönümü nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde stant açtı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından 'Afetle Yaşamayı Öğreniyorum' temasıyla kurulan statta, öğrencilere depremle ilgili çeşitli bilgiler verilirken, broşürler de dağıtılıyor. Standı ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kızılayın da destek verdiği standın, 3 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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