Nokta Tiyatro ekibi Çatak’ta

Van’ın Çatak Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında vatandaşlara ücretsiz tiyatro gösterisi sunuldu.

Abdullah Şahin ve Nokta Tiyatro Grubu, Çatak Atatürk İlkokulu konferans salonunda 512 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Biz robot değiliz” oyunuyla internet ve teknoloji bağımlılığının zararları anlatılırken, akşam saat 19.00’da ise yetişkinlere yönelik “Hanım Ben Şöhret Oluyorum” adlı komedi oyunu sahnelendi.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, izlediği tiyatro gösterisinin ardından Nokta Tiyatro ekibine teşekkür ederek, "İlçemizde sosyal etkinliklerin kısıtlı olması nedeniyle öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve bizler için bu tür aktivitelerin yapılması mutluluk vericidir. Umarım ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinlikler devam eder” dedi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe ise, “Televizyonlardan da yakından tanınan Abdullah Şahin ve Nokta Tiyatro ekibinin çocuklar ve yetişkinler için oynadıkları oyunlar, 7’den 70’e izleyicilerden tam not aldı. Herkes çok eğlendi, bu tür etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Nokta Tiyatro ekibi adına konuşan Abdullah Şahin ise, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a teşekkür ederek, “Ülkemizin adeta saklı cennet bahçesi Çatak’ta bulunmaktan son derece mutluyuz. Tiyatro seyirciyle güzel, seyirciyle anlam kazanır. Bugünümüzü anlamlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyununu Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Merve Hilal Aydın, Jandarma Komutanı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:26

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.