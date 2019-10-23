Mevlüt Aydın: “Van’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mevlüt Aydın: “Van’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz”

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Van'dan yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Mevlüt Aydın: “Van’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Van’dan yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Van şehir merkezi, Bostaniçi Mahallesi, Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri ve Çiçekli yerleşimleriyle mevcut isale hattından su alan 19 köyün 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları DSİ tarafından karşılandı. Şamran kaynağından alınan su, 48 bin 355 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındaki beton kaplı çelik borularla şehre getirilerek, 875 bin kişiye hizmet verecek.
Yapımı devam eden Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı ile Van ili ve civar yerleşimlerin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Proje bittiğinde yaklaşık (875.000 + 225.000 ilave) 1 milyon 100 bin kişiye içme suyu temin edilmiş olacaktır. İnşaat çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine gelinmiş olup, inşallah 2019 yılı sonuna kadar hizmete alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan VanErciş Morgedik Barajı’ndan alınan su, 1. kısım içme suyu isale hattı inşaatı kapsamında 23,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Erciş ilçe merkezinin ve TOKİ konutlarının, 2. kısım içme suyu isale hattı inşaatı kapsamında 38,3 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Çelebibağ ve Kocapınar mahallelerinin 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılanacak. Projeden ilave 232 bin kişi faydalanacaktır. İnşaat çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca günlük kapasitesi 76 bin metreküp Erciş içme suyu arıtma tesisinin de inşaatı bitirilmiş. 21 Aralık 2018 tarihinde Pay regülatöründen su sağlanmış olup, pPerformans testleri bitirilerek şehre yılda 18 milyon metreküp içme suyu verilmeye başlandı” dedi.

VAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sabırlı'dan Van depreminin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan Van depreminin yıldönümü mesajı
Nokta Tiyatro ekibi Çatak’ta
YEREL HABERLER Nokta Tiyatro ekibi Çatak’ta
Van Büyükşehir Belediyesinden deprem standı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden deprem standı
Başkan Aslan’dan Van depreminin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Van depreminin yıldönümü mesajı
TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Özfidan Van'da
YEREL HABERLER TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Özfidan Van'da
Öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik’’ ...
Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Van'da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası; 3 yaralı
Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ...
Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele ...
Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı
YEREL HABERLER Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı
Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
YEREL HABERLER Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
AK Parti heyeti Çatak’ta
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Çatak’ta
Van Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin kişiye sıcak ...
Van YYÜ Teknokent A.Ş.'de görev değişimi
YEREL HABERLER Van YYÜ Teknokent A.Ş.'de görev değişimi
Rektör Şevli, deprem simülasyon tırını gezdi
YEREL HABERLER Rektör Şevli, deprem simülasyon tırını gezdi
Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri ...
Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek
YEREL HABERLER Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere ...
Vali Bilmez, ‘Hoşap’ projesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, ‘Hoşap’ projesini yerinde inceledi
Başkan Berge’den Van depreminin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Van depreminin yıldönümü mesajı
Başkan Süer’den Van depreminin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Süer’den Van depreminin yıldönümü mesajı
Başkan Akman’dan Van depreminin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan Van depreminin yıldönümü mesajı
Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
Vali Bilmez’den depremin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den depremin yıldönümü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X