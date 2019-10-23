Mevlüt Aydın: “Van’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Van’dan yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Van şehir merkezi, Bostaniçi Mahallesi, Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri ve Çiçekli yerleşimleriyle mevcut isale hattından su alan 19 köyün 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları DSİ tarafından karşılandı. Şamran kaynağından alınan su, 48 bin 355 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındaki beton kaplı çelik borularla şehre getirilerek, 875 bin kişiye hizmet verecek.

Yapımı devam eden Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı ile Van ili ve civar yerleşimlerin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Proje bittiğinde yaklaşık (875.000 + 225.000 ilave) 1 milyon 100 bin kişiye içme suyu temin edilmiş olacaktır. İnşaat çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine gelinmiş olup, inşallah 2019 yılı sonuna kadar hizmete alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan VanErciş Morgedik Barajı’ndan alınan su, 1. kısım içme suyu isale hattı inşaatı kapsamında 23,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Erciş ilçe merkezinin ve TOKİ konutlarının, 2. kısım içme suyu isale hattı inşaatı kapsamında 38,3 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Çelebibağ ve Kocapınar mahallelerinin 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılanacak. Projeden ilave 232 bin kişi faydalanacaktır. İnşaat çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca günlük kapasitesi 76 bin metreküp Erciş içme suyu arıtma tesisinin de inşaatı bitirilmiş. 21 Aralık 2018 tarihinde Pay regülatöründen su sağlanmış olup, pPerformans testleri bitirilerek şehre yılda 18 milyon metreküp içme suyu verilmeye başlandı” dedi.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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