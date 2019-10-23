Gönül elçilerinden bedensel engellilere destek

Van Gönül Elçileri Topluluğu, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübünü ilk maçta yalnız bırakmadı.

Aralarında Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kalan gençlerin de olduğu coşkulu bir kalabalıkla tribünde yerini alan Gönül Elçileri Topluluğuna, Genç Kızılay ekibi ve Gölkentliler Taraftar Grubu da eşlik etti. Çekişmeli geçen karşılamaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Van BESK Takımı, rakibi Diyarbakır Amed Engelliler Basketbol Takımını 6056 galip etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, "Sporun yalnızca belirli branşlarla kısıtlı kalmaması gerektiği kanaatinde olduğumuz için bugün Van BESK takımımızı gönül elçilerimiz ve sporun her dalına gönül vermiş gruplarla birlikte desteklemek için buradaydık. Öncelikli amacımız sporun saygı ve dostluk aracı olduğunu ispatlamak ve insanlarda farkındalık uyandırmaktı. Bizleri misafir edip ilgisini eksik etmeyen Van BESK Başkanı Hanefi Baykara'ya ve takımımıza teşekkür ederiz" dedi.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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