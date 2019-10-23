Çaldıran Spor’dan farklı galibiyet

Van 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Çaldıran Spor, evinde konuk ettiği Edremit TOKİ Spor’u 51 mağlup etti.

Bu hafta Çaldıran Spor Kompleksinde Edremit TOKİ Spor’u konuk eden Çaldıran Spor, sahadan 51 galip ayrıldı. Maçı izleyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Çaldıran Spor’un geçen yıl tüm çabalara rağmen başarıyı elde edemediğini belirterek, “Bu yıl çok güzel hazırlandılar. İlçemizde futbol dahil olmak üzere diğer spor dallarında başarıyı elde edebilmek için ciddi anlamda çalışmalarımız bulunmaktadır. Gençlerimizi spora kazandırabilmek adına ilçemizde kapalı yüzme havuzu ile birlikte basket ve futbol sahaları yapma projelerimiz devam etmektedir. Bu tesislerimizin açılması ile ilçemizdeki sportif faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayacağız. Taraftarlarımızla birlikte Çaldıran Spor’da oynayan gençlerimizin her zaman yanındayız. Maddi ve manevi desteklerimiz oluyor, olmaya da devam edecektir. Kardeşliğin ve barışın sembolü olan spor karşılaşmalarında temennimiz, Çaldıran Spor’un hakkettiği yere ulaşmasıdır” dedi.

Çaldıran Spor Kulüp Başkanı Erhan Avcı ise, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin Çaldıran Spor ve sporculara verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Ensari, Çaldıran Spor’un başarıyı elde edebilmesi için her zaman yanımızda oldu. Bu destekle inşallah başarıyı elde ederek, hayal ettiğimiz yere ulaşabilmek için mücadele edeceğiz. Kulüp olarak başkanımızın adının yazılı olduğu bir formayı kendisine hediye ettik. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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