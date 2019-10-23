Van'da teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla dün Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kıran -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. EYP ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.



VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:26

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.