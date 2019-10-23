Van'da 6 kişilik ailenin evi yandı

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VAN'ın Gürpınar ilçesinde 6 kişilik Kimran ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde saat 10:00 sıralarında Ali Kimran'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, aile yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.



VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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