Van'da 6 kişilik ailenin evi yandı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 6 kişilik Kimran ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde saat 10:00 sıralarında Ali Kimran'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, aile yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.
VAN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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