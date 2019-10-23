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Erciş depreminin 8. yıldönümü

İHA

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 8. yıldönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi.

Erciş depreminin 8. yıldönümü

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 8. yıldönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi.
İlk olarak Seyit Muhammed Kabristanında metfun bulunan deprem şehitleri, okunan Yasini Şerif ve dualarla mezarları başında anıldı. Kabir ziyareti sırasında böyle afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, “Bugün bulunduğumuz yerde Ercişli deprem şehitlerimizi andık. Tekrar yüreklerimiz dağlandı. Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 8. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ercişli hemşehrilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. İlçe halkımızın bin bir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde, tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermişti. Gerek devletimiz, gerekse milletimiz bu zorlu süreçte ilçe halkımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardımına koşmuştur. Bu süreçte ilçe halkımızı bir an bile olsun yalnız bırakmayan dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere geçen süreçteki hükümetlerimize, ülkemizin duyarlı vatandaşlarına ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılarla ülkemizi, milletimizi imtihan etmesin’’ dedi.
Kabir ziyaretlerinin ardından Erciş Kaymakamlığı ve Erciş İlçe Müftülüğü tarafından Kara Yusuf Paşa Camisinde öğle namazına müteakip Mevlidi Şerif okutuldu. Yapılan dualar eşliğinde deprem şehitleri bir kez daha anılarak, benzer afetlerin tekrar yaşanmaması için Yüce Allah’a niyazda bulunuldu.
Türk Kızılay Erciş Şubesi ise, fotoğraflarla ‘Erciş Depremi’ konulu bir sergi açtı. Ayrıca Kara Yusuf Paşa Camisi önünde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Anma programlarına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

VAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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