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Van'da protokol üyeleri, simülasyon aracında 7.2'lik depremi yaşadı

DHA

VAN'da, 8 yıl önce meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) anma programı düzenlendi. Programda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekiler, AFAD'ın deprem simülasyon aracında 7.2 büyüklüğündeki depremi yaşadı.

VAN'da, 8 yıl önce meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) anma programı düzenlendi. Programda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekiler, AFAD'ın deprem simülasyon aracında 7.2 büyüklüğündeki depremi yaşadı.
Van, 23 Ekim 2011 tarihinde 7.2, 9 Kasım 2011'de de 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerde toplam 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise neredeyse üçte birlik bölümü harabeye döndü. Hafızalarda kalan ise Bayram Oteli oldu. Otelde DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirdi.
VAN, YENİDEN İNŞA EDİLDİ
Yaraların hızla sarıldığı Van'da ilk depremden 39 gün sonra, depremzedeler için kalıcı konutların yapımına başlandı. Yaklaşık 300 günde, Erciş ilçesinde, Karataşlar mevkisinin 2 ayrı noktasına 4 bin 880, Van'nın merkez Edremit ilçesi ile Bostaniçi, Kevenli, Kalecik ve Karpuzalan mahallelerine ise 17 bin 591 konut inşa edildi ve hak sahiplerine teslim edildi. Bu alanlara ayrıca 30 okul, 27 cami, 10 ticaret merkezi ve 17 büfe inşa edildi. Yıkılan Bayram Oteli'nin yerine ise sahipleri tarafından 6 katlı bir iş merkezi yapıldı. Kent merkezi ve Erciş'te, geçen 8 yılık sürede depremin izlerini silinmesi için birçok çalışma yürütüldü. Yeni yerleşim alanlarını oluştuğu Van'da, özellikle Van Gölü kıyısındaki merkez Edremit ilçesi gözde bir yerleşim mekanı oldu. Depremden sonra nüfusu en çok artan ilçelerden olan Edremit'te, yeni iş merkezleri açıldı, ve lüks konutlar yapıldı.
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayı Van Şubesi'nin organizasyonuyla, bugün de YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğretim üyeleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileğinde bulunarak, "Bu organizasyonun yapılmasının diğer bir amacı da Kızılay ve AFAD heyetlerinin, yerel yönetimlerin başı olan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin huzurunda kampusumuzun yanında yer alan MTA arazisini bir `Deprem Park´ olarak değerlendirilmesi talebimizi iletilmekti. MTA arazisinin millet bahçesi perspektifinde, ama Deprem Park olarak yapılmasını istiyoruz. Bu ancak kurumalar arası işbirliği ile gerçekleştirilecek bir durumdur. Depremlerde ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemlidir; çünkü insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, bu dönemde oldukça zordur. Van depreminde de biz bunu yaşadık. Deprem parklar, ilk 24 saatte bu nedenle çok önemlidir. Çünkü deprem parkları insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu altyapıya sahip alanlardır" dedi.
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ
Van Valisi Bilmez ise, acının yıl dönümünde düzenlenen anma programında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Van depremi belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en iyi yönetilmiş deprem ve deprem sonrası Türk milletinin bir yumruk gibi yaraları sarmak için birleştiği bir deprem oldu. Kocaeli depreminde birçok konuda sınıfta kaldık. Ama, Van depreminde gerçekten devlet kurumları, sivil toplum örgütlerimiz ve tüm vatandaşlarımız Van'ın yaralarını sarmada bir seferberlik ilan ettiler ve çok başarılı bir şekilde kısa sürede 35 bine yakın konut inşa edildi. 7 bine yakın orta ve ağır hasarlı konut yıkıldı. Deprem bölgesinde bulunan bir kentiz. Uzmanlarımızın bize söylediğine göre ortalama 30 yılda bir, yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Onun için fiili duamızı yapacağız. Konutlarımızı ve altyapılarımızı ona göre düzenleyeceğiz. İnsanlarımıza deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası nasıl davranması gerektiği konusunda eğitmemiz gerekiyor, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Beşikten mezara kadar deprem bilincini aşılamak gerekir. Toplumu hazır tutmak yetmiyor. Şehir planlamamızı, yollarımızı, altyapımızı da buna göre düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de bütün kurumların el ele verip, şehirlerimizi bu gerçeğe karşı hazırlamak gerekir. Kentin imarında kesinlikle duyarlı olmamız gerekir. Bir kriz anında yönetilemeyen bir kent, maalesef hayatımızı kolaylaştırmak yerine, hayatımızı cehenneme çevirir. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi olarak da imar ve yapım konusunda tavizsiz olacağız. İlmin, bilimin gerektirdiği neyse, ona uyacağız ve bu konudaki bireysel baskılara da boyun eğmeyeceğiz. Türk Kızılayı, AFAD bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. Van'da 250 bin insanımıza deprem eğitimi verildi. Van'daki depremin acısı Türkiye'nin her yerinde hissedildi. Her konuda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bölgemizde bir taraftan da yer altında enerjiden dolayı biriken depremler yaşanmakta, ama bir taraftan da uluslararası egemen güçlerin bu bölgede oluşturdukları birtakım şeylerle bölgemiz maalesef dizayn edilmektedir. Biz buna karşı da bilinçli ve dirençli olmalıyız."
PROTOKOL, SİMÜLASYON ARACINDA 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ YAŞADI
Anma programının ardından Vali Blimez ve beraberindekiler AFAD'ın deprem tatbikatını izledikten sonra kampüs alanındaki deprem simülasyon aracını ziyaret etti. Protokol, bindikleri simülasyon aracında Van'da 8 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı. Vali Bilmez ve diğer protokol üyeleri, deprem anında kendilerini sıra ve masaların altına atarak korumaya çalıştı. Vali Bilmez, "AFAD ekibi bizi 8 yıl önce meydana gelen Van depremine geri götürdü. Baya uzun sürmüş. Bizim Van depremini hiçbir zaman unutmamamız lazım ve bir daha aynı sıkıntıları yaşamamamız gerekiyor. Onun için ben AFAD başkanımıza teşekkür ediyorum. Simülasyon aracı 10 gündür okullarımızı gezerek hem bu bilinci artırmaya çalışıyor, hem gençlerimizi, çocuklarımızı yeni depremlere hazır hale getirmeye çalışıyor. Seminerde öğrendiklerimizi tatbik etmeye çalıştık" dedi.

VAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 11:56
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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