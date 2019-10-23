Çaldıranlı minikler itfaiyecilerle tanıştı

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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret eden minikler, itfaiye araçlarını ve ekipmanları yakından inceleyerek itfaiye erleriyle tanıştı.

Çaldıran Atatürk İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Çaldıran İtfaiyesini ziyaret etti. İlk kez karşılarında itfaiyecileri gören minik öğrenciler merak ettikleri soruları itfaiye erlerine sordu. Miniklere itfaiye araçlarını ve malzemeleri tanıtan itfaiye erleri, yangın anında itfaiye ihbar hattı olan 110’u aramaları gerektiğini anlattı. İtfaiye erleri, ayrıca miniklerden ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Keyifli dakikalar geçiren minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde buradan ayrıldı.

VAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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