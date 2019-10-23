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Van depreminin 8. yıl dönümü Vali Bilmez, 7.2 büyüklüğündeki Van depremini simülasyonla yeniden ...

İHA

– Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 8. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

Van depreminin 8. yıl dönümü Vali Bilmez, 7.2 büyüklüğündeki Van depremini simülasyonla yeniden yaşadı

– Van’da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 8. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay işbirliğiyle, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 8. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 yıl önce yaşanan acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Van depreminin, Türkiye tarihinde en iyi yönetilmiş deprem olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Deprem sonrası Türk milleti bir yumruk gibi bu yarayı sarmak için birleşti. Van depreminde devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve tüm vatandaşlar, Van'ın yarasını sarmakta seferberlik ilan ettiler. Çok başarılı bir şekilde kısa bir sürede 35 bine yakın konut inşa edildi, 27 bine yakın orta ve ağır hasarlı konut yıkıldı. Deprem bölgesinde bulunan bir kentiz. Uzmanlarımızın söylediğine göre; ortalama 30 yılda bir yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Onun için sadece duayla yetinmeyeceğiz, fiili duamızı yapacağız. Konutlarımızı, alt yapımızı depreme göre dizayn edeceğiz. Vatandaşlarımızı deprem öncesi, anı ve sonrası nasıl davranmaları gerektiği konusunda iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor” dedi.

Rektör Şevli’den ‘Deprem Park’ önerisi
Van YYÜ olarak hem depremde hayatını kaybedenleri anmak hem de deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Bu organizasyonun yapılmasının diğer bir amacı da Kızılay ve AFAD heyetlerinin, yerel yönetimlerin başı olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin huzurunda kampüsümüzün yanında yer alan MTA arazisini bir ‘Deprem Park’ olarak değerlendirilmesi talebimizi iletmekti. MTA arazisinin ‘Millet Bahçesi’ perspektifinde ama ‘Deprem Park’ olarak yapılmasını istiyoruz. Bu ancak kurumalar arası işbirliği ile gerçekleştirilecek bir durumdur. Depremlerde ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemlidir; çünkü insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak bu dönemde oldukça zordur. Van depreminde de biz bunu yaşadık. Deprem parklar ilk 24 saatte bu nedenle çok önemlidir. Çünkü deprem parkları insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu altyapıya sahip alanlardır” diye konuştu.
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da Türkiye’nin tektonik, sismik, topografik ve iklim yapısı gereği başta deprem olmak üzere afetlerden çok fazla etkilendiğine dikkat çekti. Stratejik bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin yüksek derecede riskler taşıdığını ifade eden Palakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçmişten günümüze büyük can ve mal kayıplarına yol açan, ülkemizin bir gerçeği olan başta deprem olmak üzere doğal ve insan kaynaklı afetlerle sık sık karşılanmaktadır. Ülkemizi çevreleyen Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarıyla Ege’deki Batı Anadolu grabenleri bulunmakta olup, her yıl 5 veya 6 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıya gelmekteyiz.”
Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk ise Van bölgesinin 2011 yılından önce birçok yıkıcı depremle karşı karşıya kaldığını anımsattı. Selçuk, depremin sadece afet olarak görülmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

7,2 büyüklüğündeki depremi yaşadılar
Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen anma programının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatı izledi. Vali Bilmez, daha sonra Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından getirilen deprem simülasyon tırını ziyaret etti. Burada deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, 7,2 şiddetindeki simülasyon ile depremi yeniden yaşadı.

“Van depremi baya uzun sürmüş”
Deprem simülasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, "Tekrar o ana bizi geri götürdü AFAD ekibi. Bizim Van depremini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir daha aynı sıkıntıları yaşamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Anma programı, AFAD’ın fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.
Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

VAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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