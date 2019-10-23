Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erekdağı kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi Erekdağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Geyik' adlı operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdü bildirildi.
VAN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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