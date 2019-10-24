Van'da toprağa gömülü 13 kilo TNT patlayıcı bulundu

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aldıkları ihbar üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide yapılan aramalarda, zaman ayarlı düzenek, el bombası, 13 kilo TNT patlayıcı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide arama yaptı. Dün gece yapılan aramalarda, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 fünye, 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.



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