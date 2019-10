Başkan Tanış ve Kaymakam Sayar basın mensupları ile bir araya geldi Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış; “Hoşap’ta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda bir destinasyon çalışması yapıyoruz” “Göçlerden dolayı 4,5 milyon küçükbaş hayvan sayısı 650 binlere kadar düştü” Kaymakam Fatih Sayar; “Misafirlerim, önümüzdeki ay misafirleri ile birlikte Norduz Sofrası'nda yemek yemeye gelecekler”

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kaymakam Fatih Sayar ile birlikte Van ve ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kaymakam Fatih Sayar ile birlikte Van ve ilçede görev yapan basın mensupları ile Norduz Sofrası’nda bir araya geldi. Sıcak bir ortamda gecen sohbetin ardından yapacağı bazı projeleri basın mensupları ile paylaştı. 2011 yılında yaşanan depremin yıl dönümü nedeniyle manevi ve maddi anlamda acı günler yaşadıklarını anımsatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 23 Ekim 2011 yılında kentin büyük felaketle sarsıldığını ve maddi hasarların dışında 644 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, geride kalanlara sabır dilediğini söyledi. Gürpark Millet Bahçesi içerisinde yer alan 'Norduz Sofrası'nın 6 Mayıs 2019 yılında açıldığını vurgulayarak işletme ile ilgili bilgi veren başkan Tanış, “Gürpark Millet Bahçesi içerisinde yer alan Norduz Sofrası’nın açılışını kısa bir süre önce gerçekleştirdik. 56 aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 22 bin kişi ağırladık. 22 bin misafirimizi bu müessesemizde ağırlama şansını yakalamamız fazlasıyla bizleri mutlu etti. Bu rakam hedeflediğimizin çok üstünde bir rakam. Yöresel lezzetler anlamında bölgemize baktığımız zaman daha orijinal bir mekân bulma şansımız yok. Mekânımızda kahvaltı ve yemekler tamamı yöresel lezzetlerden oluşmaktadır. İlimizle özdeşleşen kahvaltımıza baktığımız zaman son zamanlarda bulaşmayan bir şey kalmadı. Kahvaltımız da kültürümüzde yer almayan ürünlerin yer aldığı kahvaltılarla karşı karşıyayız. İlimizin ve yörenin gerçek kahvaltısını mekânımızda sunduğumuz kahvaltıdır. Kahvaltı kültürümüzün çok dışına çıkmamaya gayret gösteriyoruz, belki bir iki ürün ekleniyorsa oda aşçılarımızın azizliğidir” dedi.



“Norduz Sofrası kapanmıyor, kışında tedbirler alındı, ısıtma sistemleri bitirildi, kışında devam edecektir”

Norduz Sofrası’na dışardan gelen misafirler tarafından çok beğenildiğini belirten Başkan Tanış, yöresel lezzetler noktasında mektup aldıklarının altını çizerek, “Özellikle dışardan Norduz Sofrası’yla ilgili mektup alıyoruz. Özellikle birinin mektubunda yer alan ibare şu şekilde; ‘Ben bu yaşıma kadar Türkiye’nin yer bölgesinde yöresel lezzetleri tattım ama bu kadar lezzet almadım, sizlere teşekkür ediyoruz’ şimdi son zamanlarda ‘Norduz Sofrası’ kapanıyor, kışın çalışmayacak gibi beyanatlar kulağımıza geldi. Gürpınar Kaymakamımızda yanımızda buradan açıklıyoruz, ‘Norduz Sofrası’ kapanmıyor, kışında tedbirler alındı, ısıtma sistemleri bitirildi, kışında devam edecektir. Sosyal medya üzerinden bana mesaj gönderen insanlar, ailesiyle burada keyif aldıklarını söylüyorlar. Önümüzdeki yıl içerisinde Gürpark Millet Bahçesi’nde daha değişik projeler yürüteceğiz, hayata geçireceğiz” diye konuştu.



“Hoşap’ta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda bir destinasyon çalışması yapıyoruz”

Gürpınar’da yapılacak projelere değinerek tek amaçlarının yatırım olduğunu ifade eden Başkan Tanış, “Hoşap Projesi’nin (Güzelsu) maliyeti tamam, projenin para kısmı kasamızda yer alıyor. Fakat kanunları aşamıyoruz, karayollarının ayrı prosedürü var, koruma kurulunun ayrı bir prosedürü var, sit alanın ayrı bir prosedürü var, iş yerleri sahiplerinin ayrı bir beklentileri var. Tabi bunları bir araya getirmek yüz yıllık Hoşap’ı değiştirmek, yıkıp tekrardan inşa etmek herkesin cesaret edebileceği bir olay değildir. Bu projemizin parası tamam, projemiz hazır, önceki gün yüzde 5060 oranında çözüme kavuşturduk. Van Valisi, Karayolları Bölge Müdürü, İmar Daire Başkanı ve tüm ekipler ordaydı, projemizin önemli kısmını hal ettik. Diğer kısımlarıyla da uğraşıyoruz. Buradan rahatlıkla söyleyebilirim Ocak ayından itibaren ihaleye çıkıyoruz. MartNisan aylarında ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Hoşapla ilgili yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda bir destinasyon çalışması yapıyoruz. Maliyet olarak 1015 milyon lira arsında değişebilir bir maliyeti var. Şuan projesi net olarak çıkmadığı için bu rakamlar asında değişebilir. Bunun maliyeti de hazırdır. Biliyorsunuz Hoşap sadece Gürpınar’dan ibaret değildir. Hakkari ve ilçeleri, İran’ın tamamı buradan geçiyor. Bana göre Van’a açılan en önemli kapı burasıdır. Burası değiştiği zaman artık Van’da değişecek. Bunun dışında ilçemizin her alanında çalışma yürütüyoruz, sadece bir yerde vitrine oynamıyoruz. Seçim öncesi ilk bir ay içerisinde proje açıklamadım. Çünkü ilçemizin ihtiyacı ne olduğunu bilmek ve bu temelde tespit ederek ona göre proje geliştirdik. Bunları tespit ettikten sonra projeler geliştirdik ve sözler verdik. O dönem verdiğimiz sözler bazı insanlara uçuk geliyordu. 5 yıl içerisinde bin kişiye istihdam, Allah’ın izniyle bunun çok üstüne çıkacağız. Hoşap’ın yıkılıp yeniden inşa edilmesi insanlara hayal gibi geliyordu, sıradan geçmiş siyasilerin bir seçim vaadi olarak değerlendiriliyordu, onu da yaptık” dedi.



“Göçlerden dolayı 4,5 milyon küçükbaş hayvan sayısı 650 binlere kadar düştü”

800 bin metrekare parke taşı ihtiyacı olan ilçenin bu yıl itibariyle 150 bin metrekare hedefinin üstüne çıktığını ifade eden Başkan Tanış, “Gürpınar hizmet alanında geri kalmış bir ilçemiz aslında. Yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en büyük ilçesi olmasının dışında ilimizin en güzel ilçelerinden biridir. İlimizin ekonomisine geçmiş dönemlerde en fazla katkıyı sunan ilçedir. Gerek hayvancılık, gerekse tarım alanında fakat göçlerden dolayı 4,5 milyon küçükbaş hayvan sayısı 650 binlere kadar düştü. Son yıllarda yaşanan malum olaylar ve göçlerden dolayı bir daralmaya girmiştir. Bunları tekrardan canlandıracağız. İlimizde birçok ilçede asfalt oranı yüzde 6070’lerdeyken ilçemizde yüzde 23’lerde yer alıyor. Parke taşında ise birçok ilçede oran yüzde 6070’lerdeyken ilçemizde yüzde 2425’lerde, biz 5 yıl içerisinde hiçbir mahallemizde, mezramızda parke taşının yapılmadığı bir karış yer bırakmayacağız. Proje maliyet konusunda sıkıntımız yok. Ekiplerimiz çalışıyor. Belediyedeki personelleri yerinde oynatmadık. Diğer belediyeler gibi işten atmalar yapmadık. Bütün personellerle bir araya geldiğimde bir tek kriterim olduğunu kendileriyle paylaştım. ‘Siz ekmeğinize ne kadar sahip çıkarsanız, bende size o kadar sahip çıkarım’ dedim”. Önümüzdeki yıl çalışmasını yapacağımız 2022’de başlayacağımız ve 2024’te tamamlayacağımız bugünkü rakamla söyleyeyim 200 trilyonluk bir projemiz var. Buda Gürpınar’ın tamamında köyler dahil olmak üzere ciddi bir değişimi ve dönüşümü kapsayacak. Bunlarında hazırlığı yapıyoruz. Tabi bunun proje aşaması 1 yıldır. Ondan inşallah ona da başlayacağız. Bu saydıklarımızın dışında bir projedir” dedi.



“Biz nesilleri ihya etmediğimiz zaman sizin inşa ettiğiniz şehirleri o ihya edemediğiniz nesiller başınıza yıkar”

Gürpınar’a 2 tekstil kent kurma çalışmalarının olduğunu ifade eden başkan Tanış, “Yine tekstil kentle ilgili baharda onun inşaatına başlıyoruz. Biri burada bir de Güzelsu’da olmak üzere 2 tane tekstil kent merkezimi kuracağız ve burada da bin’e yakın insanımızı tabi ilk etapta olmayabilir bine yakın gencimizi iş sahibi yapacağız. Çünkü buranın hizmet odağında en büyük sorunlarından biri işsizliktir. Biz işsizliğe çare bulmadığımız zaman, biz nesilleri ihya etmediğimiz zaman sizin inşa ettiğiniz şehirleri o ihya edemediğiniz nesiller başınıza yıkar. Dolayısıyla önce o nesilleri bizim ihya etmemiz lazım onunla da birlik te şehirleri de inşa edeceğiz. Biz bu Gürpınar’a bizden önce kayyumluk yapan Osman Doğramacı’nın başlatmış olduğu kimliği biz daha da genişleteceğiz ve şehrin bir kimliğini oluşturacağız ve doğasına ve yapısına zarara vermeden bunları da geliştireceğiz” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Sayar, “Bugün sizlerle birlikte bulunmaktan ve sizlerle tanışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün aynı zamanda Van depreminin yıl dönümü. 2011 yılında gerçekleşmiş olan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve sizlerin mensubu olduğunuz basın mensubu arkadaşınıza da Allahtan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları memleketimizin hiçbir tarafından hiçbir ferdimize yaşatmasın. Burada göreve geldiğim yaklaşık 1.5 aylık zaman dilimimde sizlerle ilk defa gelerek hem ilçemizin konularını paylaşmak hem sizlerle tanışmak belediye başkanımızın da sizlerle ilgili bir programının olduğunu öğrenince sağ olsun beraber bugün bir araya gelmiş olduk. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Gürpınar kendim isteyerek ve bilerek tercihimdi. Bakanlığımızdan talep ederek buraya gelmeyi istedim. Bu biraz bizim kendi kişisel tercihimiz oldu. Gürpınar’a gelirken şartlarını coğrafyasını zorluluğunu, avantajını ve dezavantajını bilerek geldik. Türkiye’nin her tarafından bizler görev yapmak bilincindeyiz” dedi.

Çalışma prensip ve felsefesinde bahseden Kaymakam Sayar, “Görev alanımıza girsin ayda girmesin ilçemizin hangi sorunu olursa olsun elbette işte belediyemizdir, yerelde sivil toplum kuruluşlarıdır, diğer kurumlarımızdır il düzeyinde kurumlarımız varsa hangileri ise onlarla birlikte istişare halinde eskilerin deyimi ile “elimizi taşın altına koyalım” demeyelim daha fazlası bedenimizi taşın altına koyacak bir anlayışa sahibiz. Yeter ki görev yaptığımız Gürpınar’da iyi şeyler olsun. Gürpınar’da güllerin bitmesi gerekiyorsa hangi şartta olursa olsun elimizden gelen her türlü gayreti yapmaya çalışacağımızı buradan ifade edeyim. Tabi Norduz sofrası ile ilgili başkanım az önce bahsetti. Belediyemizin çok güzel hizmetleri var. Başkan bey az önce ifade etti, hem meslek büyüğüm hem meslektaşım Osman Doğramacı beyin burada bir kayyumluk süreci yaşadı. Kayyumluk sürecinde de çok güzel hizmetleri olmuş. Ama şunu da ifade edeyim. Bazı şeyleri inşa edersiniz, bazı yapıları ortaya koyarsınız, bir sistemde kurarsınız bunlar çok değerli şeylerdir, ancak siz kurduğunuz sitemin daha sonrada işleyebiliyor olup olmadığı bence daha önemli bir husustur. En az onun kadar önemli bir husustur. Çünkü yatırımların heba olup olamayacağı konusunda size bir fikir verir. Bu anlamda şunu ifade edebilirim. Belediyemiz çok güzel bir şekilde bu kayyum dönemindeki yapılmış olan eserlerin sürdürülebilirliğini ve üzerine bir şeyler katarak daha güzel şeyler olması bakımından çok güzel gayretleri var. Elbette bizim de belediye başkanının açısında da güzel olan şey, bizde yeni geldik belediye başkanımız da yeni geldi uzunca bir zaman birlikte çalışma fırsatımız olacak. Dolayısıyla güç birliği ve el birliği halinde inşallah Gürpınar’a daha güzel bir şekilde üzerine bir şeyler katarak güzel şeyler koymaya çalışacağız” diye konuştu.



“Misafirlerim, önümüzdeki ay misafirleri ile birlikte burada yemek yemeye gelecekler”

Norduz Sofrası’nı belediye tarafından çok güzel yürütülen bir müessese olduğunu ifade eden Kaymakam Sayar, “ Gürpınar kaymakamı olarak değil sade bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben gittiğim yörede hem çevreyi tanımayı isterim hem yöresel lezzetleri varsa bunları mutlaka görmeyi arzularım ve tadarım da. Genel itibarı ile insanların kabul gördüğü herkesin rağbet ettiği ailesi ile, çoluk çocuğu ile ve misafiri ile mahcup olmadan güzel bir vakit geçireceği mekanların bence en başında Norduz Sofrası geliyor. Özellikle başka yerlere gittiğiniz zaman farklı yemekler, farklı lezzetler bulabilirisiniz ama Norduz Sofrasını Norduz Sofrası yapan yöresel lezzetler çok iyi bir şekilde işlenmiş olmasıdır. Kalitede hiçbir sapma yok lezzetlerin hepsi çok güzel. İstanbul’dan gelen misafirlerimi burada ağırladım. Bu misafirlerim önümüzdeki ay misafirleri ile birlikte Norduz Sofrası’nda yemek yemeğe gelecekler. Dolayısıyla başkanında az önce ifade ettiği gibi bazı tevatürler dolaşıyor bizde duyduk, bundan da rahatsız olduk. Yani buranından bilinçli bir şey olduğunu da düşünüyoruz doğrusu. Elbette herkes kendi ekmeğini aşını kazanacak faklı bir şey, ama Norduz Sofrası bizim için Gürpınar için ayrı bir yer. Burası bizim Gürpınar’ın Van’a açılan, hatta bırakın Van’ı, Türkiye’ye açılan kapımız” dedi.

Geçmişte ilçenin özellikle kırsal alanı terörle anılmasından dolayısıyla insanlarda ayrı geri durma olduğunu ifade eden Kaymakam Sayar, “Gürpınar’ı yok sayma veya insanların olumsuz yaklaşımları olmuş ister istemez. Bu gün itibarı ile söyleyeyim. Bakın bu geldiğimiz 1.5 aylık bir zamanda kırsalımızda ele geçirilen, teslim olan, kırsalımızda şuanda şunu söyleyeyim terörist kalmadı diyebiliriz. Bunu Gürpınar kırsalında rahat bir şekilde diyebiliriz. Tekrar bu teröristlerin gelmemesi açısında da çalışmalarınız var. Bu anlamda Gürpınar’da bir güvenlik kaygısı problemi yok. İnsanlarımızı buradan davet ediyoruz. Gürpınar her türlü yöresel lezzetin buluna bileceği en nadide yerlerden birisi. Burayı bir lokanta olarak bakmayın. Biz buraya bir destinasyon olarak bakıyoruz. Gürpınar’ın dışarıya açılan kapısı olarak bakıyoruz. Dolayısıyla bu tevatürlere kimsenin kanmamasını, inanmamasını bekliyoruz” Norduz Sofrası belediye kaymakamlık olarak aldığımız bir takım tedbirlerle kışında hizmete devam edecek” şeklinde konuştu.

