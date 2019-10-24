Tümgeneral İlbaş'tan Müdür Sünnetçioğlu’na ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nu makamında ziyaret etti.
Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu da hazır bulundu.
Ziyaret öncesi Tümgeneral Hacı İlbaş, Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu’na plaket takdim etti.
VAN
24 Ekim 2019 Perşembe
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